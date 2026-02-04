Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
Philips Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen des US-Konkurrenten GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Amerikaner hätten im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf starke Ergebnisse im Bereich der Bildgebung und ein überdurchschnittliches Abschneiden in der Sparte Pharmaceutical Diagnostics./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Philips N.V.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
24.77 €
Abst. Kursziel*:
13.04%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
24.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.54%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
KGV*:
-
