Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
24.04CHF
-0.23CHF
-0.96 %
15:27:17
BRXC
16.01.2026 13:01:33
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Im Medizintechnikbereich habe Amplifon bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, die besten Ergebnisse erzielt. Philips und GN Store Nord stünden am schwächsten da./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
