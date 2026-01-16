Philips 24.04 CHF -0.96% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Im Medizintechnikbereich habe Amplifon bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, die besten Ergebnisse erzielt. Philips und GN Store Nord stünden am schwächsten da./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET



