Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
48.00CHF
0.20CHF
0.42 %
15.03.2021
SWX
29.10.2025 12:31:40
Philips Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht den Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA als weiteren Rückschlag für den Medizintechnikkonzern in seinen Bemühungen, die Qualitätsstandards zu verbessern, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion schrieb./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23.82 €
|
Abst. Kursziel*:
0.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.25%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
