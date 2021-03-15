Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
48.00
CHF
0.20
CHF
0.42 %
15.03.2021
SWX
29.10.2025 12:31:40

Philips Hold

Philips
21.78 CHF -4.72%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Falko Friedrichs sieht den Warnbrief der US-Gesundheitsbehörde FDA als weiteren Rückschlag für den Medizintechnikkonzern in seinen Bemühungen, die Qualitätsstandards zu verbessern, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion schrieb./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23.82 € 		Abst. Kursziel*:
0.76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
23.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.25%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse