ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer nach reduzierten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Der verdüsterte Ausblick des Pharmakonzerns sei weitgehend erwartet worden und nehme der Aktie ein gewisses Risiko, schrieb Analyst Colin Bristow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig sieht er jedoch wenig weitere Treiber für das Papier: Unter anderem deshalb, weil Pfizer mit dem weiter sinkenden Covid-Geschäft weniger Aussichten auf neues Geschäft habe, als die Optmisten am Markt es derzeit für möglich hielten./tav/edh;