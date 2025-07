NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Umsatz und Gewinn (EPS) des Pharmakonzerns dürften etwas besser als vom Markt erwartet ausfallen, schrieb Chris Schott in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Im Rahmen der Analystenkonferenz will der Experte auf Kommentare zu den Margentrends, den Aussichten mit Covid-Produkten und Aussagen zur Kapitalverteilung achten./rob/edh/tih;