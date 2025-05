NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer angesichts der Lizenzierung eines Krebsmedikaments aus China von 32 auf 33 US-Dollar angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf "Buy". Er sei davon überzeugt, dass dies ein kluges Geschäft für den Pharmakonzern sei. Zu dem Mittel gebe es ermutigende erste klinische Daten./tih/he;