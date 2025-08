NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe unerwartet gute Kennziffern vorgelegt und den Jahresausblick angehoben, lobte Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Aktie hält er für nicht teuer./rob/edh/mis;