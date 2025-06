ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer nach einem Investorengespräch auf "Neutral" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Im Kern sei es um Medikamente gegen Brustkrebs gegangen, schrieb Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Chancen in diesem Bereich mit CDK4- und KAT6-Inhibitoren seien aufgezeigt worden./tih/men;