Millionenzahlung beinhaltet 08.08.2025 10:27:12

CureVac, BioNTech und Pfizer erzielen Einigung zur Beilegung ihres Patentstreits in den USA

CureVac, BioNTech und Pfizer erzielen Einigung zur Beilegung ihres Patentstreits in den USA

In einer Pressemitteilung hat CureVac die Einigung im Patentstreit mit BioNTech und Pfizer bekannt gegeben.

Pfizer
19.62 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen
• CureVac, BioNTech und Pfizer haben sich auf die Beilegung ihrer Patentstreitigkeiten in den USA geeinigt
• Vergleich beinhaltet eine Zahlung von insgesamt 740 Millionen US-Dollar an CureVac und GSK
• Einigung schafft einen Rahmen zur Beilegung globaler Streitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von CureVac durch BioNTech

Die Einigung im Detail

Laut einer Pressemitteilung von CureVac und der britischen GSK haben die Unternehmen mit BioNTech und Pfizer eine Einigung erzielt. Diese Vereinbarungen legen alle laufenden Patentstreitigkeiten in den USA beiseite. Zusätzlich soll ein Rahmen geschaffen werden, um auch die bestehenden Patentstreitigkeiten ausserhalb der USA nach der geplanten Übernahme von CureVac durch BioNTech zu beenden.

Finanzielle und lizenzrechtliche Bedingungen

Im Rahmen der Vereinbarung erhalten CureVac und GSK eine Zahlung in Höhe von insgesamt 740 Millionen US-Dollar. Des Weiteren ist eine Lizenzgebühr im einstelligen Prozentbereich auf zukünftige Umsätze mit COVID-19-Impfstoffen in den Vereinigten Staaten vorgesehen. CureVac erhält zudem von GSK eine zusätzliche Zahlung von 50 Millionen US-Dollar. Im Gegenzug gewährt CureVac BioNTech und Pfizer eine nicht-exklusive Lizenz zur Herstellung, Nutzung und zum Vertrieb von mRNA-basierten COVID-19- und/oder Influenza-Produkten in den USA.

Diese Lizenz wird nach dem Abschluss der Übernahme von CureVac durch BioNTech weltweit ausgeweitet. Wie in der Mitteilung bestätigt, bleibt die angekündigte Übernahme von CureVac durch BioNTech vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen unverändert und soll wie geplant umgesetzt werden.

Überblick zu den Aktienkursen

Die Aktie von CureVac notiert via XETRA zeitweise 0,39 Prozent tiefer bei 4,65 Euro. Für BioNTech geht es an der NASDAQ vorbörslich stellenweise 1,89 Prozent auf 113,46 US-Dollar nach oben, während die Papiere von Pfizer an der NYSE 0,54 Prozent auf 24,36 US-Dollar zulegen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BioNTech-Aktie unter Druck: US-Gesundheitsminister kürzt Budget für mRNA-Impfstoffen
BioNTech-Aktie steigt: Analysten reagieren positiv auf die Quartalszahlen
BioNTech-Aktie gefragt: BioNTech verdoppelt Umsatz - Verluste werden kleiner

Bildquelle: Matthias Hangst/Getty Images,Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

