Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Verluste

Der S&P 500 fällt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.48 Prozent auf 6’299.42 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 48.790 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.103 Prozent stärker bei 6’336.47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’329.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’289.37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’346.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6’279.35 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.05.2025, lag der S&P 500 noch bei 5’650.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2024, wies der S&P 500 5’186.33 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 7.34 Prozent zu. Bei 6’427.02 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Leidos (+ 6.18 Prozent auf 170.89 USD), Broadridge Financial Solutions (+ 6.12 Prozent auf 263.67 USD), Palantir (+ 6.11 Prozent auf 170.47 USD), Archer Daniels Midland (+ 4.64 Prozent auf 56.88 USD) und Pfizer (+ 3.95 Prozent auf 24.46 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Gartner (-28.39 Prozent auf 241.11 USD), Vertex Pharmaceuticals (-16.72 Prozent auf 393.29 USD), TransDigm Group (-11.80 Prozent auf 1’419.13 USD), Zebra Technologies (-10.51 Prozent auf 305.50 USD) und Fidelity National Information Services (-10.23 Prozent auf 70.88 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Palantir-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 16’589’745 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.800 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

