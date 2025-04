NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 34 auf 32 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Studienstopp für das GLP-1-Abnehmmittel Danuglipron sei ein weiterer frustrierender Schlag für die Glaubwürdigkeit des Managements des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie./la/ck;