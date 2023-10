NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach einer Telefonkonferenz anlässlich einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die nun avisierten Kostensenkungen führten zu einem etwas höheren Gewinn je Aktie des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl gebe es angesichts des immer noch unsicheren Ausblicks hinsichtlich des Kerngeschäfts und der Produkt-Pipeline keine starken Argumente für eine Höherbewertung der Papiere./la/he;