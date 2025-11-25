Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
Pfizer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Nach der jährlichen Branchenveranstaltung von Berenberg unter anderem mit Pfizer-Finanzchef Dave Denton sowie Informationsveranstaltungen nach den Quartalszahlen erwarte er, dass es für den Pharmakonzern in den kommenden Jahren hart bleibe, schrieb Kerry Holford in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Patente liefen aus, und Pfizer müsse in die Wirkstoffentwicklung investieren. Zum Ende der Dekade dürfte das Wachstum aber zurückkehren./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Hold
Unternehmen:
Pfizer Inc.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
$ 25.00
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
$ 25.72
Abst. Kursziel*:
-2.80%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
$ 25.72
Abst. Kursziel aktuell:
-2.78%
Analyst Name::
Kerry Holford
KGV*:
-
|10:42
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
