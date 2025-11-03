Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'202 -0.3%  SPI 16'911 -0.4%  Dow 46'924 -0.9%  DAX 23'845 -1.2%  Euro 0.9294 -0.1%  EStoxx50 5'627 -0.9%  Gold 3'978 -0.6%  Bitcoin 84'152 -2.3%  Dollar 0.8084 0.0%  Öl 64.0 -1.3% 
Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

19.79
CHF
-0.18
CHF
-0.90 %
14:29:52
BRXC
04.11.2025 13:29:49

Pfizer Neutral

Pfizer
19.79 CHF -0.90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen dank geringerer Ausgaben und niedrigerer Steuern übertroffen, schrieb Chris Schott am Dienstag nach den Zahlen des Pharmaherstellers./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 24.66 		Abst. Kursziel*:
21.65%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 24.69 		Abst. Kursziel aktuell:
21.53%
Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse