Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
19.79CHF
-0.18CHF
-0.90 %
14:29:52
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
04.11.2025 13:29:49
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen dank geringerer Ausgaben und niedrigerer Steuern übertroffen, schrieb Chris Schott am Dienstag nach den Zahlen des Pharmaherstellers./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 24.66
|
Abst. Kursziel*:
21.65%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 24.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.53%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
07:27
|Ausblick: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06:00
|Pfizer plays hardball in weight-loss drug fight (Financial Times)
|
06:00
|Pfizer plays hardball in weight-loss drug fight (Financial Times)
|
03.11.25