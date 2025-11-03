Pfizer 19.79 CHF -0.90% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen dank geringerer Ausgaben und niedrigerer Steuern übertroffen, schrieb Chris Schott am Dienstag nach den Zahlen des Pharmaherstellers./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:11 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:13 / EST



