Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
19.51CHF
0.46CHF
2.40 %
09:00:09
BRXC
20.10.2025 09:57:48
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 24.51
|
Abst. Kursziel*:
22.40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 24.52
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.37%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Pfizer Inc.
|
14.10.25
|Novo Nordisk-Aktie fällt weiter: US-Deal nach Vorbild von Pfizer und AstraZeneca möglich? (finanzen.ch)
|
14.10.25
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.10.25
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Novo Nordisk-Aktie in Grün: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung verleihen Rückenwind (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Preisdeal zwischen Pfizer und US-Regierung könnte wegweisend sein (AWP)
|
30.09.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
30.09.25
|Pfizer-Aktie fester: Rea Lal übernimmt die Geschäftsleitung in der Schweiz - Deal mit Trump zu Medikamentenpreisen (AWP)
|
30.09.25
|NYSE-Handel So performt der S&P 500 nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Pfizer Inc.
|09:57
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc.
|19.51
|2.40%
