Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

19.51
CHF
0.46
CHF
2.40 %
09:00:09
BRXC
20.10.2025 09:57:48

Pfizer Neutral

Pfizer
19.51 CHF 2.40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 24.51 		Abst. Kursziel*:
22.40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 24.52 		Abst. Kursziel aktuell:
22.37%
Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

