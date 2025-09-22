NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer anlässlich der geplanten Übernahme von Metsera mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Im Markt für Gewichtsabnahmepräparate Fuß zu fassen, sei in den vergangenen Jahren ein Fokus des US-Konzerns gewesen, schrieb Chris Schott am Montag. Mit Metsera dürfte Pfizer hier Fahrt aufnehmen dank des Portfolios an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung. Bei den Anlegern dürfte der Deal entsprechend gut ankommen./ag/gl;