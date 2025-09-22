Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

19.30
CHF
0.03
CHF
0.16 %
10:02:26
BRXC
22.09.2025 15:01:29

Pfizer Neutral

Pfizer
19.30 CHF 0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer anlässlich der geplanten Übernahme von Metsera mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Im Markt für Gewichtsabnahmepräparate Fuß zu fassen, sei in den vergangenen Jahren ein Fokus des US-Konzerns gewesen, schrieb Chris Schott am Montag. Mit Metsera dürfte Pfizer hier Fahrt aufnehmen dank des Portfolios an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung. Bei den Anlegern dürfte der Deal entsprechend gut ankommen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:17 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 24.30 		Abst. Kursziel*:
23.46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 24.62 		Abst. Kursziel aktuell:
21.85%
Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

