NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Im Bieterkampf um Metsera scheine sich Pfizer gegen Novo Nordisk durchzusetzen, schrieb Chris Schott am Sonntag nach entsprechenden Berichten. Auch ein deutlich teurerer Deal als noch zum Erstgebot vom September dürfte bei den Pfizer-Anlegern gut ankommen. Denn der US-Konzern müsse sein Portfolio erweitern und wolle dabei insbesondere im Bereich der Abnehmmittel mitspielen./rob/ag/gl;