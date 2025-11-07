Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

19.56
CHF
-0.41
CHF
-2.04 %
07.11.2025
BRXC
10.11.2025 06:34:21

Pfizer Neutral

Pfizer
19.56 CHF -2.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Im Bieterkampf um Metsera scheine sich Pfizer gegen Novo Nordisk durchzusetzen, schrieb Chris Schott am Sonntag nach entsprechenden Berichten. Auch ein deutlich teurerer Deal als noch zum Erstgebot vom September dürfte bei den Pfizer-Anlegern gut ankommen. Denn der US-Konzern müsse sein Portfolio erweitern und wolle dabei insbesondere im Bereich der Abnehmmittel mitspielen./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:39 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

