Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
Pfizer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Analystin Luisa Hector zählt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie AstraZenenca, Abbvie, Sanofi und die frisch hochgestufte Novo-Nordisk-Aktie zum Kreis ihrer Kaufempfehlungen. In ihrer Analyse verglich sie die Branchenlage mit jener vor fünf Jahren, als die Bewertung begonnen wurde. Vor allem Innovationen im Bereich der Fettleibigkeit hätten seither Werte geschaffen. Ein ständiges Thema seien derzeit die Medikamentenpreise sowie das Auffangen von ablaufenden Patenten. Die Bewertungen seien in Relation zum Markt auf einem historischen Tief. Die Stimmung unter den Investoren hält Hector aber für übertrieben schlecht./tih/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Hold
Unternehmen:
Pfizer Inc.
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
$ 25.00
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
$ 23.90
Abst. Kursziel*:
4.60%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
$ 23.88
Abst. Kursziel aktuell:
4.71%
Analyst Name::
Luisa Hector
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
09.09.25
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
02.09.25
S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
31.08.25
Pfizer-Aktie: Was Analysten von Pfizer erwarten (finanzen.net)
26.08.25
S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
19.08.25
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
12.08.25
S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
08.08.25
CureVac, BioNTech und Pfizer erzielen Einigung zur Beilegung ihres Patentstreits in den USA (finanzen.ch)
|
Pfizer-Aktie steigt: Gewinnausblick trotz Preisdrucks der US-Regierung angehoben (AWP)
Analysen zu Pfizer Inc.
12:56
Pfizer Hold
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.25
Pfizer Kaufen
DZ BANK
05.08.25
Pfizer Neutral
UBS AG
05.08.25
Pfizer Neutral
JP Morgan Chase & Co.
08.07.25
Pfizer Neutral
JP Morgan Chase & Co.
