NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Nach einer vorsichtigen Kommunikation im Vorfeld des Berichts dürften die Erwartungen gesunken sein, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei sicherlich kein Beitrag, um die pessimistische Stimmung in Bezug auf den chinesischen Konsum zu mildern./tih/gl;