SMI 12'276 0.5%  SPI 17'036 0.5%  Dow 44'938 0.0%  DAX 24'277 -0.6%  Euro 0.9372 0.0%  EStoxx50 5'472 -0.2%  Gold 3'337 -0.3%  Bitcoin 91'783 -0.1%  Dollar 0.8058 0.2%  Öl 67.3 0.4% 
Swatch- und Richemont-Aktie: Starke US-Nachfrage stützt Uhrenexporte im Juli
Norwegens Staatsfonds vergrössert indirekte Bitcoin-Investments deutlich
Siemens Energy-Aktie steigt leicht: Energiewende im Fokus - JPMorgan setzt auf HVDC-Technologie
CTS Eventim-Aktie sackt ab: CTS Eventim schockiert mit Gewinneinbruch
Volatus-Aktie im Fokus: Volatus Aerospace meldet gestiegene Umsätze und schmälert die Verluste
Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

122.60
CHF
-56.65
CHF
-31.60 %
16.03.2020
SWX
21.08.2025

Pernod Ricard Neutral

Pernod Ricard
90.78 CHF 1.57%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 92 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla ist laut einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar generell etwas optimistischer hinsichtlich der organischen Gewinnaussichten des Spirituosenkonzerns als der Markt. Aspekte wie Wechselkursentwicklungen und Finanzierungskosten überschatteten dies aber./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
102.60 € 		Abst. Kursziel*:
-2.53%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
102.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.82%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

