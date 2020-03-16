Pernod Ricard 90.78 CHF 1.57% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard von 92 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sanjeet Aujla ist laut einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zwar generell etwas optimistischer hinsichtlich der organischen Gewinnaussichten des Spirituosenkonzerns als der Markt. Aspekte wie Wechselkursentwicklungen und Finanzierungskosten überschatteten dies aber./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.