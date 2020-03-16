Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Pernod Ricard Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Bier- und Softdrink-Unternehmen mussten im ersten Halbjahr erhebliche Kursverluste hinnehmen, während die Kurse der Spirituosenhersteller eine starke Performance gezeigt hätten, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Gewinnprognosen für Brauereien und Erfrischungsgetränke-Produzenten seien weitgehend unverändert geblieben, jene für die Spirituosenhersteller wegen Zöllen und negativen Währungseffekten aber um 4,4 Prozent gesunken./edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
|
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
114.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89.04 €
|
Abst. Kursziel*:
28.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.29%
|
Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: mittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.25
|EURO STOXX 50-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)