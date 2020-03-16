Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

Pernod Ricard Buy

Pernod Ricard
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Bier- und Softdrink-Unternehmen mussten im ersten Halbjahr erhebliche Kursverluste hinnehmen, während die Kurse der Spirituosenhersteller eine starke Performance gezeigt hätten, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Gewinnprognosen für Brauereien und Erfrischungsgetränke-Produzenten seien weitgehend unverändert geblieben, jene für die Spirituosenhersteller wegen Zöllen und negativen Währungseffekten aber um 4,4 Prozent gesunken./edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 16:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
114.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89.04 € 		Abst. Kursziel*:
28.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.29%
Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

