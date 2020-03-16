Pernod Ricard 90.78 CHF 1.57% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller fokussiere sich auf die Dinge, die er in der Hand habe, um die operative sowie die Barmittelentwicklung voranzubringen, schrieb Edward Mundy in seiner am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Einschätzung. Da das Vertrauen in das Wachstum zunehme, dürfte der Aktienkurs steigen./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.