Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’219 0.1%  SPI 16’958 0.1%  Dow 45’566 0.0%  DAX 24’040 0.0%  Euro 0.9363 0.3%  EStoxx50 5’397 0.1%  Gold 3’419 0.6%  Bitcoin 89’943 0.9%  Dollar 0.8009 -0.2%  Öl 68.4 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen
Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?
So viel Gewinn hätte ein Investment in Solana von vor 5 Jahren abgeworfen
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
BitMine-Aktie im Fokus: Tom Lee setzt Milliarden-Wette auf Ethereum statt Bitcoin
Suche...
200.- Saxo-Deal

Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

122.60
CHF
-56.65
CHF
-31.60 %
16.03.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2025 18:10:18

Pernod Ricard Buy

Pernod Ricard
90.78 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller fokussiere sich auf die Dinge, die er in der Hand habe, um die operative sowie die Barmittelentwicklung voranzubringen, schrieb Edward Mundy in seiner am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Einschätzung. Da das Vertrauen in das Wachstum zunehme, dürfte der Aktienkurs steigen./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Buy
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
102.60 € 		Abst. Kursziel*:
26.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
100.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.35%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?