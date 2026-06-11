Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den weiter steigenden Auftragsbestand des Softwarekonzerns. Der Umschlag in Umsätze funktioniere aber nicht ganz so gut. Hier sei die Erwartung im vierten Geschäftsquartal nur knapp übertroffen worden, und das Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 sei unverändert. Letzteres könnte die Bullen zunächst enttäuschen, rieche aber noch einer Aufstockung im weiteren Verlauf./rob/ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 201.26
|
Abst. Kursziel*:
59.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 203.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.28%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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