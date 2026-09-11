Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart stärker

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.12 Prozent höher bei 18’437.46 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93.845 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0.092 Prozent höher bei 18’431.79 Punkten, nach 18’414.79 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18’408.10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’439.21 Punkten lag.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1.64 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, lag der SDAX bei 18’571.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’027.12 Punkten gehandelt. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 16’536.09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6.23 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Einhell Germany vz (+ 2.03 Prozent auf 70.50 EUR), Stabilus SE (+ 1.52 Prozent auf 16.02 EUR), OHB SE (+ 1.35 Prozent auf 180.20 EUR), Jungheinrich (+ 1.11 Prozent auf 25.52 EUR) und Alzchem Group (+ 1.10 Prozent auf 166.00 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil secunet Security Networks (-1.14 Prozent auf 190.20 EUR), ATOSS Software (-1.10 Prozent auf 89.60 EUR), Ottobock (-1.08 Prozent auf 55.00 EUR), GFT SE (-1.01 Prozent auf 24.40 EUR) und EVOTEC SE (-0.99 Prozent auf 3.01 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 82’980 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4.238 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.24 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch