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SDAX-Performance im Fokus 14.09.2026 09:28:15

Börse Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus

Börse Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den SDAX auch aktuell aufwärts.

JOST Werke
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Am Montag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.04 Prozent fester bei 18’354.63 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 92.780 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.020 Prozent auf 18’342.96 Punkte an der Kurstafel, nach 18’346.58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’328.93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’354.63 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’633.51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 18’377.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SDAX mit 16’561.83 Punkten berechnet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5.76 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell TeamViewer (+ 5.66 Prozent auf 6.72 EUR), OHB SE (+ 3.63 Prozent auf 182.60 EUR), ATOSS Software (+ 3.14 Prozent auf 92.00 EUR), JOST Werke (+ 2.31 Prozent auf 62.00 EUR) und CANCOM SE (+ 2.24 Prozent auf 22.85 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ASTA Energy Solutions (-5.30 Prozent auf 60.80 EUR), Basler (-4.79 Prozent auf 21.85 EUR), LPKF Laser Electronics (-4.65 Prozent auf 12.30 EUR), PVA TePla (-4.17 Prozent auf 28.96 EUR) und SMA Solar (-3.74 Prozent auf 56.70 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 54’458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.238 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.26 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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