Ausblick: Sony zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sony gewährt einen Blick in die Bücher - was Analysten erwarten.

Sony wird am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 61,48 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,95 Prozent verringert. Damals waren 62,07 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 16,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3.683,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.409,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 189,79 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 188,71 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12.283,29 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 12.957,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

