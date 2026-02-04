LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Overweight" belassen. Santander habe sich stärkere Ziele gesetzt als erwartet und den Ausschüttungsplan von 10 Milliarden Euro mit einem auf den Weg gebrachten Aktienrückkaufprogramm bestätigt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal, mit denen die Spanier die Erwartungen übertroffen hätten. Mit dem angekündigten Kauf von Webster Financial Corporation (WBS) untermauere Santander den Wachstumspfad./rob/ajx/ag;