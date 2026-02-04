Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Super Micro Computer Aktie

Zahlen präsentiert 04.02.2026

Super Micro Computer-Aktie schnellt hoch: Umsatz und Gewinn ziehen an

Super Micro Computer-Aktie schnellt hoch: Umsatz und Gewinn ziehen an

Super Micro hat am Dienstag seine Bilanz für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. So fielen die Kennzahlen aus.

Super Micro Computer
26.08 CHF 14.98%
Kaufen Verkaufen
Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 hat sich der Gewinn von Super Micro Computer positiv entwickelt. Das EPS lag bei 0,60 US-Dollar nach 0,51 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten den Gewinne je Aktie im Vorfeld auf 0,49 US-Dollar geschätzt.

Der Umsatz verbesserte sich daneben von 5,68 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 12,7 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 10,42 Milliarden US-Dollar belaufen.

Die Aktie von Super Micro Computer reagiert im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit plus 10,82 Prozent auf 32,88 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Geschichte zur Super Micro Computer-Aktie: Wie der Aufstieg zum etablierten Unternehmen verlief

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

