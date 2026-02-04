Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023
|
04.02.2026 10:24:00
Super Micro Computer-Aktie schnellt hoch: Umsatz und Gewinn ziehen an
Super Micro hat am Dienstag seine Bilanz für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. So fielen die Kennzahlen aus.
Der Umsatz verbesserte sich daneben von 5,68 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 12,7 Milliarden US-Dollar im Berichtsquartal - das war mehr als am Markt erwartet worden war. So hatten sich die Analystenprognosen beim Umsatz im Vorfeld auf 10,42 Milliarden US-Dollar belaufen.
Die Aktie von Super Micro Computer reagiert im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit plus 10,82 Prozent auf 32,88 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
