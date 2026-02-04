Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
37.51CHF
0.00CHF
0.00 %
10:05:17
SWX
04.02.2026 09:00:49
Infineon Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal 2026. Währungsbedingt dürften die Schätzungen dennoch etwas sinken. Der entscheidend positive Faktor sei allerdings das Signal für das Geschäft mit KI-Chips 2027./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
39.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40.58 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
40.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.54%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
