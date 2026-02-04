Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Ergebnisse und Ausblick lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftsquartal 2026. Währungsbedingt dürften die Schätzungen dennoch etwas sinken. Der entscheidend positive Faktor sei allerdings das Signal für das Geschäft mit KI-Chips 2027./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Infineon AG Neutral
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
39.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
40.58 € 		Abst. Kursziel*:
-3.39%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
40.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.54%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

