Börsianer in New York warten auf Impulse: S&P 500 wenig bewegt

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.00 Prozent stärker bei 6’905.43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 55.059 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.085 Prozent auf 6’899.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’905.74 Punkten am Vortag.

Bei 6’913.25 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’893.47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 6’849.09 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 6’688.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’906.94 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 17.67 Prozent zu. Bei 6’945.77 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Under Armour (+ 8.70 Prozent auf 4.94 USD), Under Armour (+ 8.26 Prozent auf 5.18 USD), Molina Healthcare (+ 4.10 Prozent auf 173.37 USD), Lumen Technologies (+ 3.31 Prozent auf 7.80 USD) und Intel (+ 2.88 Prozent auf 37.74 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Williams-Sonoma (-2.36 Prozent auf 182.72 USD), Franklin Resources (-1.89 Prozent auf 23.92 USD), Western Digital (-1.58 Prozent auf 176.84 USD), Gap (-1.23 Prozent auf 25.69 USD) und SanDisk (-1.20 Prozent auf 241.33 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’660’381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.934 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 1’200.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch