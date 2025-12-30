Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’397 -0.1%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9301 0.1%  EStoxx50 5’796 0.8%  Gold 4’362 0.7%  Bitcoin 69’742 1.4%  Dollar 0.7914 0.3%  Öl 62.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204NVIDIA994529Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Alphabet A29798540
Top News
NVIDIA & Co.: Diese Aktien sieht BlackRock als klare Gewinner der KI-Offensive
Nestlé-Aktie stabil: Herta-Anteile vollständig an Casa Tarradellas verkauft
Aebi Schmidt-Aktie im Minus: Produktion von Schneepflügen innerhalb der USA verlagert
2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Jahr
Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Blick: Preissenkungen für Abnehmmedikamente in China
Suche...
Plus500 Depot

Franklin Resources Aktie 931882 / US3546131018

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 30.12.2025 20:03:44

Börsianer in New York warten auf Impulse: S&P 500 wenig bewegt

Börsianer in New York warten auf Impulse: S&P 500 wenig bewegt

Der Handel in New York verläuft aktuell in ruhigen Bahnen.

Western Digital
141.58 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.00 Prozent stärker bei 6’905.43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 55.059 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.085 Prozent auf 6’899.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’905.74 Punkten am Vortag.

Bei 6’913.25 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’893.47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 6’849.09 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 6’688.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’906.94 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 17.67 Prozent zu. Bei 6’945.77 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Under Armour (+ 8.70 Prozent auf 4.94 USD), Under Armour (+ 8.26 Prozent auf 5.18 USD), Molina Healthcare (+ 4.10 Prozent auf 173.37 USD), Lumen Technologies (+ 3.31 Prozent auf 7.80 USD) und Intel (+ 2.88 Prozent auf 37.74 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Williams-Sonoma (-2.36 Prozent auf 182.72 USD), Franklin Resources (-1.89 Prozent auf 23.92 USD), Western Digital (-1.58 Prozent auf 176.84 USD), Gap (-1.23 Prozent auf 25.69 USD) und SanDisk (-1.20 Prozent auf 241.33 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’660’381 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.934 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 1’200.00 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com