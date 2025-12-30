Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in der Verlustzone

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 30.12.2025 22:34:10

Der NASDAQ Composite verlor zum Handelsende an Wert.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.24 Prozent schwächer bei 23’419.08 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.037 Prozent auf 23’465.67 Punkte an der Kurstafel, nach 23’474.35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’414.83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23’521.05 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 23’365.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22’660.01 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 19’486.78 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 21.46 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 24’019.99 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Volvo (A) (+ 12.28 Prozent auf 32.00 USD), AXT (+ 8.29 Prozent auf 15.80 USD), TransAct Technologies (+ 6.05 Prozent auf 4.03 USD), Amtech Systems (+ 5.60 Prozent auf 12.64 USD) und Donegal Group B (+ 5.45 Prozent auf 17.04 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Trend Micro (-13.58 Prozent auf 41.30 USD), Corcept Therapeutics (-12.06 Prozent auf 70.20 USD), Flushing Financial (-8.94 Prozent auf 15.38 USD), PetMed Express (-4.13 Prozent auf 3.25 USD) und inTest (-4.05 Prozent auf 7.11 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’289’253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.934 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13.92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

