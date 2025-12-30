Schwache Performance in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Letztendlich ging der S&P 500 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.14 Prozent) bei 6’896.24 Punkten aus dem Dienstagshandel. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 55.059 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.085 Prozent auf 6’899.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’905.74 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’893.47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6’913.25 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6’849.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’688.46 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der S&P 500 auf 5’906.94 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 17.51 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’945.77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Under Armour (+ 8.59 Prozent auf 4.93 USD), Under Armour (+ 7.53 Prozent auf 5.14 USD), Lumen Technologies (+ 3.58 Prozent auf 7.82 USD), AES (+ 2.62 Prozent auf 14.50 USD) und Occidental Petroleum (+ 2.60 Prozent auf 41.46 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Williams-Sonoma (-3.07 Prozent auf 181.40 USD), Moderna (-2.38 Prozent auf 30.41 USD), Franklin Resources (-2.13 Prozent auf 23.86 USD), Western Digital (-2.01 Prozent auf 176.06 USD) und Palantir (-1.81 Prozent auf 180.84 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 23’289’253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.934 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

