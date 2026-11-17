Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 122 auf 137 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Selbst Seelenfrieden habe einen Preis, schrieb Claudia Gaspari am Dienstag in ihrem Kommentar zu Europas Versicherungsbranche. Sie goutiert die Defensivqualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung und Bilanzstärke. Allerdings habe die jüngste Kursstärke den Sektor entgegen schwächelnder Fundamentaldaten zu weit nach oben getrieben. Sie rät nun zur Untergewichtung der Branche in den Anlageportfolios. Ihre Top-Empfehlungen bleiben Prudential und Hiscox für überdurchschnittliches Wachstum. Generali sieht sie dagegen am kritischsten wegen einer aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigten Übernahmefantasie-Prämie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Swiss Re-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 14:06 Uhr 0.5 Prozent im Minus bei 152.15 CHF. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 9.96 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 167’751 Swiss Re-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 14.5 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Re am 26.02.2027 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 03:45 / GMT



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