|Einstufung im Blick
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17.11.2026 14:22:44
Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Barclays Capital-Analyst Claudia Gaspari hat sich das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 594 auf 644 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Selbst Seelenfrieden habe einen Preis, schrieb Claudia Gaspari am Dienstag in ihrem Kommentar zu Europas Versicherungsbranche. Sie goutiert die Defensivqualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung und Bilanzstärke. Allerdings habe die jüngste Kursstärke den Sektor entgegen schwächelnder Fundamentaldaten zu weit nach oben getrieben. Sie rät nun zur Untergewichtung der Branche in den Anlageportfolios. Ihre Top-Empfehlungen bleiben Prudential und Hiscox für überdurchschnittliches Wachstum. Generali sieht sie dagegen am kritischsten wegen einer aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigten Übernahmefantasie-Prämie.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 14:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.6 Prozent auf 587.80 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 9.56 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60’633 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 9.5 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 25.02.2027 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 03:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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