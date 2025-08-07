|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 11:34:06
Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 64 auf 63 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal seine und die durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) übertroffen, schrieb Lucas Beaumont in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor allem Kali und Stickstoff hätten zu den starken Zahlen beigetragen./ck/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
