Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

49.97
EUR
0.17
EUR
0.34 %
13:13:11
BMN
07.08.2025 11:34:06

Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral

Nutrien
49.97 EUR 0.34%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 64 auf 63 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngerhersteller habe mit seinem Zahlenwerk zum zweiten Quartal seine und die durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens) übertroffen, schrieb Lucas Beaumont in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor allem Kali und Stickstoff hätten zu den starken Zahlen beigetragen./ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 23:44 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 63.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 57.95 		Abst. Kursziel*:
8.71%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 58.00 		Abst. Kursziel aktuell:
8.62%
Analyst Name::
Lucas Beaumont 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:34 Nutrien Neutral UBS AG
14.07.25 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
09.05.25 Nutrien Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.25 Nutrien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.04.25 Nutrien Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
