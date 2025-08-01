Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

48.39
EUR
0.80
EUR
1.68 %
12:14:20
BMN
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

Nutrien
48.39 EUR 1.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 66 auf 61 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund habe der Konzern den Umsatzausblick für Kalidünger angehoben. Düngemittel dürften kurzfristig knapp bleiben, doch er sorgt sich wegen der Konjunkturlage und hoher Preise um die Nachfrage./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:44 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:44 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 61.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 55.71 		Abst. Kursziel*:
9.50%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 55.70 		Abst. Kursziel aktuell:
9.52%
Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

