Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien nach Zahlen von 66 auf 61 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund habe der Konzern den Umsatzausblick für Kalidünger angehoben. Düngemittel dürften kurzfristig knapp bleiben, doch er sorgt sich wegen der Konjunkturlage und hoher Preise um die Nachfrage./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:44 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 61.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 55.71
|
Abst. Kursziel*:
9.50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 55.70
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.52%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
