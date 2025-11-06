Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
48.00EUR
0.00EUR
0.00 %
14:43:36
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.11.2025 12:40:18
Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 58 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngemittelkonzern habe die Erwartungen im dritten Quartal etwas übertroffen, schrieb Lucas Beaumont am Donnerstag. Der Experte senkte aber seine Preisannahmen für Stickstoff. Er nahm auch die Produktion in Trinidad aus seiner diesjährigen Volumenschätzung wegen einer vorübergehenden Schließung der dortigen Anlagen./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 58.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 55.59
|
Abst. Kursziel*:
4.34%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 55.63
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.26%
|
Analyst Name::
Lucas Beaumont
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
04.11.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25