Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’254 -0.4%  SPI 16’916 -0.4%  Dow 46’696 -0.5%  DAX 23’509 -1.0%  Euro 0.9311 0.0%  EStoxx50 5’569 -0.8%  Gold 3’996 0.5%  Bitcoin 80’710 -1.2%  Dollar 0.8048 -0.3%  Öl 63.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Idorsia36346343Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Zalando-Analyse: Barclays Capital verleiht Zalando-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
Tesla-Aktie: Was zu den nächsten Produktankündigungen bekannt ist
Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Buy für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Vonovia SE-Aktie mit Kaufen
Enttäuscht über SBB-Entscheid: Stadler bedauert Vergabe des Auftrags an Siemens - Aktie sinkt
Suche...

Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086

48.00
EUR
0.00
EUR
0.00 %
14:43:36
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 12:40:18

Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral

Nutrien
48.00 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 58 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngemittelkonzern habe die Erwartungen im dritten Quartal etwas übertroffen, schrieb Lucas Beaumont am Donnerstag. Der Experte senkte aber seine Preisannahmen für Stickstoff. Er nahm auch die Produktion in Trinidad aus seiner diesjährigen Volumenschätzung wegen einer vorübergehenden Schließung der dortigen Anlagen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 58.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 55.59 		Abst. Kursziel*:
4.34%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 55.63 		Abst. Kursziel aktuell:
4.26%
Analyst Name::
Lucas Beaumont 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse