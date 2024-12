NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1050 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der Ausgang der Vergleichsstudie der Abnehmmittel Zepbound und Wegovy habe genau die erwartete Ergebnisse gebracht, schrieb Analyst Richard Vosser am Mittwochmittag. Die schwache Kursreaktion sei daher nicht gerechtfertigt. An den Perspektiven von Wegovy ändere sich rein gar nichts./ag/mne;