Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
36.09CHF
1.65CHF
4.78 %
09:43:56
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 07:42:49
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
36.08 CHF 4.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 350 Kronen auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf das Abnehmmittel Wegovy dürfte der Konzern 2026 weder am unteren, noch am oberen Ende des Ausblicks landen, schrieb Richard Vosser am Freitag./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 01:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
350.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.97 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
280.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
04.02.26
|Novo Nordisk is the biggest loser in the weight-loss duopoly (Financial Times)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Novo Nordisk: Hersteller von Abnehmspritzen sieht mageren Zeiten entgegen (Spiegel Online)
|
03.02.26
|Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Novo Nordisk’s shares tumble after sales warning as gap widens with Eli Lilly (Financial Times)
|
31.01.26