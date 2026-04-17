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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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15:25:00
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20.04.2026 13:56:17

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. In den erfolgreichen Daten der Phase-III-Studie mit dem Präparat Etavopivat zur Behandlung der Sichelzellkrankheit sehe er eine Bestätigung für einen weiteren Wachstumsmotor im Bereich seltener Krankheiten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 12:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
260.40 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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