NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. In den erfolgreichen Daten der Phase-III-Studie mit dem Präparat Etavopivat zur Behandlung der Sichelzellkrankheit sehe er eine Bestätigung für einen weiteren Wachstumsmotor im Bereich seltener Krankheiten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;