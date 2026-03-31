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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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31.03.2026 10:26:43

Novo Nordisk Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 260 auf 263 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Absatz des Abnehmmedikaments Wegovy entwickele sich besser als angenommen, schrieb James Quigley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber der Markteintritt des Wirkstoffes Orforglipron des Kontrahenten Eli Lilly gegen Adipositas und Diabetes./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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231.15 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
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30.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
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27.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
26.03.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
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