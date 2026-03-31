Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 260 auf 263 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Absatz des Abnehmmedikaments Wegovy entwickele sich besser als angenommen, schrieb James Quigley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber der Markteintritt des Wirkstoffes Orforglipron des Kontrahenten Eli Lilly gegen Adipositas und Diabetes./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
263.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30.72 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
231.15 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
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