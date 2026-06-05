KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

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Mini-Futures auf SMI

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Short 14’222.14 13.75 SX4B2U
Short 14’734.46 8.98 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’388.23 05.06.2026 17:30:12
Long 12’830.98 19.34 SXEBDU
Long 12’559.37 13.90 SJQBZU
Long 12’021.12 8.92 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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