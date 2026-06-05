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06.06.2026 01:02:00
KW 23: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte vor dem Wochenende im Plus. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.