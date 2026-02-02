Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Ein hoher Angestellter der US-Arzneimittelbehörde FDA habe angekündigt, gegen illegale Kopien des Abnehmmittels Wegovy vorgehen zu wollen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Dies sei eine Reaktion auf einen Medienbericht, demzufolge das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk zu einem deutlich niedrigeren Preis anbieten wolle./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
332.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
39.59 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
280.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
