Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’445 -0.2%  SPI 18’548 -0.2%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’645 0.6%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 5’972 0.8%  Gold 4’896 2.5%  Bitcoin 51’700 5.7%  Dollar 0.7778 0.0%  Öl 67.4 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
Stellantis-Aktie -27 Prozent: US-Elektroauto-Kehrtwende verursacht rote Zahlen - Dividende gestrichen
Super Micro-Aktie mit Abwärtsdruck: Analysten schwanken zwischen Hoffnung und Zweifeln
DroneShield-Aktie verliert erneut: Notierung neuer Stammaktien beantragt - Verstärkt sich nun der Abwärtsdruck?
Airbus SE-Analyse: Hold-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

36.03
CHF
1.59
CHF
4.62 %
13:02:05
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 10:44:59

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
36.03 CHF 4.62%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Ein hoher Angestellter der US-Arzneimittelbehörde FDA habe angekündigt, gegen illegale Kopien des Abnehmmittels Wegovy vorgehen zu wollen, schrieb Matthew Weston am Freitag. Dies sei eine Reaktion auf einen Medienbericht, demzufolge das US-Telemedizinunternehmen Hims and Hers eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk zu einem deutlich niedrigeren Preis anbieten wolle./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
332.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
39.59 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
280.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse