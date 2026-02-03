Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

37.21
CHF
-0.12
CHF
-0.33 %
09:26:58
BRXC
05.02.2026 07:35:06

Novo Nordisk Neutral

Novo Nordisk
37.21 CHF -0.33%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 390 auf 332 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei doch deutlich schwächer ausgefallen als befürchtet, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seiner zweiten Diagnose. Er kappte seine Umsatzschätzungen für den Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate bis 2030 im Schnitt um 7,6 Prozent und die Ergebnisprognosen um durchschnittlich 13 Prozent./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
332.00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
40.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
304.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

