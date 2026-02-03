Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk von 390 auf 332 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei doch deutlich schwächer ausgefallen als befürchtet, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seiner zweiten Diagnose. Er kappte seine Umsatzschätzungen für den Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate bis 2030 im Schnitt um 7,6 Prozent und die Ergebnisprognosen um durchschnittlich 13 Prozent./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
332.00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
304.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
04.02.26
|Novo Nordisk is the biggest loser in the weight-loss duopoly (Financial Times)
|
04.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Novo Nordisk: Hersteller von Abnehmspritzen sieht mageren Zeiten entgegen (Spiegel Online)
|
03.02.26
|Novo Nordisk’s shares tumble after sales warning as gap widens with Eli Lilly (Financial Times)
|
31.01.26
|Novo Nordisk-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
29.01.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Novo Nordisk
|07:35
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:35
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|03.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|37.17
|-0.43%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|
Barclays Capital
Alphabet A Overweight
|08:29
|
RBC Capital Markets
BBVA Sector Perform
|08:25
|
RBC Capital Markets
Siemens Healthineers Outperform
|08:24
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Healthineers Overweight
|07:45
|
JP Morgan Chase & Co.
HSBC Holdings Neutral
|07:42
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|07:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Symrise Hold