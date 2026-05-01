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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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Aktie unter der Lupe 01.05.2026 11:22:38

Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten

Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten

Im April haben einige Analysten ihre Einstufung für die Novo Nordisk-Aktie überprüft. Das sind die Ergebnisse.

Novo Nordisk
33.32 CHF 5.35%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 273,86 DKK. Dies kommt einem Anstieg von 1,61 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 272,25 DKK gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-8,1729.04.2026
Deutsche Bank AG275,00 DKK1,0122.04.2026
JP Morgan Chase & Co.250,00 DKK-8,1720.04.2026
Jefferies & Company Inc.270,00 DKK-0,8320.04.2026
Jefferies & Company Inc.270,00 DKK-0,8315.04.2026
UBS AG332,00 DKK21,9510.04.2026
Barclays Capital270,00 DKK-0,8302.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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Novo Nordisk-Aktie fällt: Zulassung der Ozempic-Tablette bei Kindern und Jugendlichen geplant

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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