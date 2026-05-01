Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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01.05.2026 11:22:38
Was Analysten von der Novo Nordisk-Aktie erwarten
Im April haben einige Analysten ihre Einstufung für die Novo Nordisk-Aktie überprüft. Das sind die Ergebnisse.
Novo Nordisk
33.32 CHF 5.35%
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der Novo Nordisk-Aktie veröffentlicht.
7 Experten empfehlen das Halten der Novo Nordisk-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 273,86 DKK. Dies kommt einem Anstieg von 1,61 DKK zum aktuellen CPH-Kurs der Novo Nordisk-Aktie von 272,25 DKK gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-8,17
|29.04.2026
|Deutsche Bank AG
|275,00 DKK
|1,01
|22.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|250,00 DKK
|-8,17
|20.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|270,00 DKK
|-0,83
|20.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|270,00 DKK
|-0,83
|15.04.2026
|UBS AG
|332,00 DKK
|21,95
|10.04.2026
|Barclays Capital
|270,00 DKK
|-0,83
|02.04.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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