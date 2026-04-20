Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Novo Nordisk Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Das Präparat Etavopivat zur Behandlung von Sichelzellkrankheit habe in der Phase-III-Studie (Hibiscus) positive Ergebnisse erzielt, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl es sich für Investoren wahrscheinlich um ein nicht im Fokus stehendes Mittel handle, prognostiziere er ein vorläufiges weltweites Spitzenumsatzpotenzial von 1 Milliarde US-Dollar./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
270.00 DKK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34.33 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
260.40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
16.04.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
13.04.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
31.03.26
|So schätzen Analysten die Novo Nordisk-Aktie ein (finanzen.net)
|
31.03.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
27.03.26
|Novo Nordisk-Aktie schwächer: Dividendenabschlag belastet - FDA-Zulassung rückt näher (finanzen.ch)