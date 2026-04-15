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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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15.04.2026 08:11:24

Novo Nordisk Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Die Nachfragen der US-Zulassungsbehörde FDA zum Abnehmmittel Foundayo des Konkurrenten Eli Lilly dürften die Verschreibungsentscheidungen kaum tangieren, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Das bedeute aber nicht, dass die Abnehmpille Wegovy von Novo zusätzlichen Schwung bekomme./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 01:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 01:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
270.00 DKK
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
246.15 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
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