Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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Novo Nordisk Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen belassen. Die Nachfragen der US-Zulassungsbehörde FDA zum Abnehmmittel Foundayo des Konkurrenten Eli Lilly dürften die Verschreibungsentscheidungen kaum tangieren, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Das bedeute aber nicht, dass die Abnehmpille Wegovy von Novo zusätzlichen Schwung bekomme./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 01:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
270.00 DKK
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
33.40 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
246.15 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
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