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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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23.03.2026
BRXC
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24.03.2026 07:01:49

Novo Nordisk Hold

Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 275 auf 270 Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten hob am Montagabend zwar seine Schätzungen für das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform an, kappte aber seine Erwartungen an den US-Absatz für per Injektion verabreichte Substanzen aufgrund aktueller Verschreibungstrends./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
270.00 DKK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31.96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
235.30 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
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