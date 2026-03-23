Novo Nordisk 28.77 CHF -0.94% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 275 auf 270 Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Leuchten hob am Montagabend zwar seine Schätzungen für das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform an, kappte aber seine Erwartungen an den US-Absatz für per Injektion verabreichte Substanzen aufgrund aktueller Verschreibungstrends./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 15:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.