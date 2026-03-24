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Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333

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24.03.2026 12:21:23

Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Daten des Anbieters Iqvia zur Abnehmpille Wegovy zeigten eine leicht über den bisherigen Markteinführungen im Bereich Adipositas liegende Entwicklung, schrieb James Gordon am Montag. Laut dem dänischen Diabetesspezialisten werde dabei jedoch die tatsächliche Nachfrage deutlich unterschätzt./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
270.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
31.75 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
235.30 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
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12:21 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
07:01 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
12.03.26 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
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