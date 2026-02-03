Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
03.02.2026 08:37:06

Novo Nordisk Equal Weight

Novo Nordisk
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Insgesamt bleibe die Einführung des oral zu verabreichenden Gewichtssenkers Wegovy ermutigend, schrieb James Gordon am Montag nach jüngsten Daten./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
360.00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
50.29 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
373.05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:37 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
02.02.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.01.26 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
