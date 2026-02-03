Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
45.98CHF
-0.10CHF
-0.21 %
09:00:26
BRXC
03.02.2026 08:37:06
Novo Nordisk Equal Weight
Novo Nordisk
45.98 CHF -0.21%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Insgesamt bleibe die Einführung des oral zu verabreichenden Gewichtssenkers Wegovy ermutigend, schrieb James Gordon am Montag nach jüngsten Daten./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Novo Nordisk
|08:37
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|45.98
|-0.21%
