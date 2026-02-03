Novo Nordisk 45.98 CHF -0.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 360 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Insgesamt bleibe die Einführung des oral zu verabreichenden Gewichtssenkers Wegovy ermutigend, schrieb James Gordon am Montag nach jüngsten Daten./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:00 / GMT



